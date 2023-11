Iran: Feuerpause ist ein Sieg für Gaza

Israel habe seine Ziele nicht erreicht

Der iranische Präsident Ebrahim Raisi hat angesichts der anstehenden Feuerpause zwischen Israel und Gaza und mit Rückblick auf die vergangenen Kriegswochen von einem Sieg "für das palästinensische Volk und des Widerstandes" gesprochen. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA am Donnerstag.

Goldene Szene des Widerstands

"Die mächtigen Menschen Palästinas haben wirklich gezeigt, dass sie selbstbewusste Menschen sind", sagte Raisi laut IRNA weiter, "während sie sich gegen die Verbrechen gegen die Menschlichkeit stellten, haben sie vor den Augen der Welt eine goldene Szene des Widerstands geschaffen". Über Israel sagte der Präsident demnach, es habe sein Ziel, die Besetzung Gazas, nicht erreicht und lediglich den Hass der Welt auf sich gezogen.

Am Donnerstagvormittag war im Gaza-Krieg ursprünglich der Beginn einer mehrtägigen Feuerpause erwartet worden. Nach israelischen Angaben dürfte sich der Beginn des Abkommens mit der islamistischen Hamas jedoch auf Freitag verzögern.

Der Iran erkennt die Existenz Israels nicht an und unterstützt die Hamas und die libanesische, islamistische Hisbollah. Am Mittwoch traf Raisi in der libanesischen Hauptstadt Beirut ranghohe Vertreter der Hamas und der militanten Palästinensergruppe Islamischer Jihad.