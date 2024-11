Iraner wollten Trump vor der Wahl töten: Anschlag vereitelt

Der iranische Plan, den gewählten Präsidenten Donald Trump zu töten, wurde vor der Wahl vereitelt.

Das Justizministerium hat die Strafanzeige gegen Personen aufgehoben, die an einem vereitelten Komplott des Iran zur Ermordung des gewählten Präsidenten Donald Trump vor der Wahl beteiligt waren.

Drei Personen wurden wegen des mutmaßlichen Mordkomplotts im Leben von Trump angeklagt. In der in Manhattan eingereichten Strafanzeige wird behauptet, ein namentlich nicht genannter Beamter der iranischen paramilitärischen Revolutionsgarde habe im September einen Kontakt beauftragt, einen Plan zur Überwachung und Tötung von Trump auszuarbeiten, so Associated Press.

Die Verdächtigen

Drei Männer wurden angeblich von einer Person angeheuert, die sie im Gefängnis kennengelernt hatten und die „über ein Netzwerk krimineller Mitarbeiter verfügt, um die IRGC mit Agenten zu versorgen“.