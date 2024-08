IS: Messerangriff aus Rache für Palästina verübt

Die Extremistenorganisation Islamischer Staat (IS) reklamiert den Messerangriff in Solingen für sich.

Die Tat sei von einem ihrer Mitglieder "als Rache für Muslime in Palästina und überall" verübt worden, erklärte der IS in seinem Kanal im Kurznachrichtendienst Telegram. Einen Beleg dafür, dass der IS tatsächlich hinter dem Angriff steckt, wurde nicht gegeben. Auch ein Beweis für einen Kontakt zwischen IS und dem Attentäter wird nicht geliefert.

Bei dem Angriff am Freitag tötete ein Mann drei Menschen und verletzte acht weitere. Die Tat ereignete sich auf dem Fronhof, einem Marktplatz in Solingen, wo bei einem Festival anlässlich des 650-jährigen Stadtjubiläums Live-Bands spielten.

Ermittler schlossen zuvor am Samstag eine "terroristisch motivierte Tat" nicht aus. Ein am Samstag festgenommener 15-Jähriger sei möglicherweise kurz vor der Tat mit dem möglichen Täter in Verbindung gestanden.