Islamisten wollen eigene Partei gründen

Die CDU warnt: Deutschland steht die Gründung einer islamistischen Partei bevor

Die deutsche Union warnt die Ampel-Regierung davor, Millionen Ausländer einzubürgern. „Das wird nicht nur unsere Demographie, sondern auch die Wählerstruktur massiv verändern“, so Alexander Throm zur BILD.

Die politischen Folgen seien enorm, so der CDU-Politiker weiter. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass bald ein deutscher Ableger von Erdogans AKP im Deutschen Bundestag sitzt.“ Bereits in der Vergangenheit gab es Bestrebungen, eine Art AKP-Ableger in Deutschland zu gründen. Diese Versuche scheiterten aber, weil viele Sympathisanten nicht stimmberechtigt sind.

Potential ist da

Das Potential einer islamistischen Partei in Deutschland sei jedenfalls gegeben. „Mit zweieinhalb Millionen Stimmen kann man bei einer Bundestagswahl die Fünf-Prozent-Hürde überspringen“, so Meinungsforscher Hermann Binkert. Derzeit gibt es etwa 5,5 Millionen Muslime in Deutschland.