Nach Holocaust-Vergleich: Israel erklärt Lula zur unerwünschten Person

Brasiliens Präsident warf Israel "Genozid" im Gazastreifen vor

Israel hat den brasilianischen Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva zur unerwünschten Person, solange er nicht seinen Vergleich des israelischen Krieges gegen die Hamas im Gazastreifen mit dem Völkermord der Nazis im Zweiten Weltkrieg zurücknimmt. "Wir werden weder vergessen noch vergeben", sagte der israelische Außenminister Israel Katz nach Angaben seines Büros zu Brasiliens Botschafter.

"Es ist ein schwerwiegender antisemitischer Angriff. Sagen Sie Präsident Lula in meinem Namen und im Namen der Bürger Israels, dass er in Israel eine persona non grata ist, bis er es zurücknimmt", wurde Katz zitiert. Israel hat Lula vorgeworfen, den Holocaust zu verharmlosen und das jüdische Volk zu beleidigen. Katz hatte den brasilianischen Botschafter wegen der Äußerungen zitiert.