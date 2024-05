Israel-Hasser steckt hinter „All eyes on Rafah“-Bild

Ein von Künstler Intelligenz generiertes Bild von Rafah geht derzeit in den Sozialen Netzwerken viral. Es ist nicht echt! Jetzt ist klar: dahinter steckt ein Israel-Hasser.

Rafah ist eine Stadt im Süden von Gaza. Mit Künstlicher Intelligenz haben bis dato Unbekannte eine Bild generiert, auf dem steht: "All eyes on Rafah" (Deutsch: „Schaut alle auf Rafah“) .

Bild geht viral

Jetzt ist klar, wer hinter der KI-Konstruktion steckt: Es ist ein Israel-Hasser. Millionenfach wurde das über die "Du bis dran"-Funktion generierte Bild im Internet verbreitet. Seit dem Brand, den ein israelischer Luftangriff auf ein Flüchtlingslager bei Rafah auslöste, geht das KI-Bild viral.

Er steckt dahinter

Medienberichten zufolge ist der Fotograf Chaa (@shahv4012) der Urheber. Er lebt wahrscheinlich in Malaysia. Das Land gilt seit Jahren als Unterstützer der islamistischen Hamas. Auch nach dem Terrorangriff auf Israel wollte sich Malaysia nicht von der Hamas distanzieren.

Chaa ist Israel-Hasser

Chaa teilt die Instagram-Vorlage „All eyes on Rafah“ am Dienstag erstmals. Andere Bilder von ihm zeigen den israelischen Präsidenten Benjamin Netanjahu blutverschmiert und er wird als „Kriegsverbrecher und Kindermörder“ bezeichnet. In einer Story zeigt Chaa außerdem eine Karte von Israel und Palästina, Israel ist darin durchgestrichen. Darüber steht „Share if you care“.