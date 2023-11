Israel-Hasser tötet Juden mit Schlag auf Kopf

Tragisches Ende einer Demo. Ein Jude wurde von einem Hamas-Sympathisanten erschlagen.

In Los Angeles gingen Hunderte Israel-Hasser auf die Straße, skandierten die üblichen Sprüche. Paul Kessler (69), ein kalifornischer Jude, nahm an einer gegen-Demo - gegen den bliutigen Hamas-Terror - teil.

Nach Schlag auf den Kopf ging er zu Boden

Dann geschah das Drama. Es kam in mehreren Fällen zu Streit. Dabei bekam Kessler offenbar von einem deutlich jüngeren Pro-Hamas-Demonstranten einen starken Schlag mit einem Megafon versetzt.

© X

Kessler ging schwer verletzt zu Boden. Kurze Zeit später starb er im Spital.

Todesursache: Schlag mit stumpfem Gegenstand

Eine Autopsie ergab: Er wurde mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen. Laut Polizei wurde er zuerst vom Megafon erwischt, dann noch weiter geschlagen.

Noch wird ermittelt, es gab keine Festnahmen. Filmmaterial von der Demo soll den Täter entlarven.

Opfer war niemals gewalttätig

Justin Cohen, ein Freund der Familie: "Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie erlebt, dass Paul auch nur das geringste Maß an Gewalt in sich trug. Er war ein stolzer Jude und stolzer Unterstützer Israels."