Israel-Minister warnt: Beirut könnte wie Gaza enden

Verteidigungsminister Yoav Gallant schickt der Hisbollah eine eindringliche Warnung.

An der Grenze zwischen dem Libanon und Israel kommt es seit Beginn des Kriegs zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen immer wieder zu militärischen Konfrontationen. Mindestens 90 Menschen, zumeist Hisbollah-Kämpfer, wurden auf libanesischer Seite seit dem Kriegsbeginn am 7. Oktober getötet. Auf israelischer Seite wurden sechs Soldaten und zwei Zivilisten getötet.

Während die unter dem Einfluss des Iran stehende Hisbollah Israel mit der Eröffnung einer zweiten Kriegsfront droht, richtet Israels Verteidigungsminister nun eine eindringliche Warnung. Die Terrorgruppe stehe "kurz davor, einen schweren Fehler zu begehen", so Yoav Gallant. Dies würde dazu führen, dass die Menschen in Libanons Hauptstadt Beirut aus ihren Häusern fliehen müssen.

Bürger zahlen den Preis

„Die Hisbollah zieht den Libanon in einen Krieg hinein, der möglicherweise stattfinden wird, und sie macht Fehler“, so der israelische Minister. „Wenn sie solche Fehler macht, sind es vor allem die Bürger des Libanon, die den Preis dafür zahlen müssen. Was wir in Gaza tun, können wir auch in Beirut tun", wird Gallant deutlich.

Israel sei dazu in der Lage, auch Angriffe im Libanon auszuführen. „Wir haben im Süden genug zu tun, aber die Luftwaffe ist nach Norden ausgerichtet“, so Gallant.