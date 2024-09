Israel: Zwei Wächter kürzlich ermordeter Geiseln getötet

Männer waren aus einem Tunnel in Rafah gekommen

Tel Aviv. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben zwei Terroristen getötet, die sechs unlängst in einem Tunnel im Gazastreifen ermordete Geiseln festgehalten haben sollen. Einsatzkräfte hätten die beiden bereits einen Tag später getötet, als sie aus einem Tunnel im Stadtteil Tal al-Sultan in Rafah gekommen seien, teilte Sprecher Daniel Hagari mit.

DNA-Proben und andere Hinweise ließen darauf schließen, dass die zwei Männer an der Gefangenschaft der Geiseln in dem Tunnel beteiligt gewesen seien, erklärte Hagari. Es werde nun auch geprüft, ob sie an der Ermordung der Geiseln beteiligt gewesen seien.

Fund von sechs kurz zuvor getöteten Geiseln

Die israelische Armee hatte vor drei Wochen den Fund von sechs kurz zuvor getöteten Geiseln in einem Tunnel im Gebiet der Stadt Rafah im Süden des umkämpften Gazastreifens bekanntgegeben. Sie waren demnach beim Terrorüberfall der islamistischen Hamas am 7. Oktober vergangenen Jahres als Geiseln genommen worden. Sie wurden offiziellen Angaben zufolge etwa 48 bis 72 Stunden vor der Autopsie aus nächster Nähe erschossen. Auch der amerikanisch-israelische Staatsbürger Hersh Goldberg-Polin war unter den Opfern.