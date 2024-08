Israelischer Geheimdienst: Iran-Angriff binnen Tagen

Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant warnt Iran vor Vergeltungsschlägen. Sein Land kämpft in einer feindlichen Umgebung um seine Existenz

Der israelische Geheimdienst geht einem Medienbericht zufolge davon aus, dass der Iran beschlossen hat, Israel direkt anzugreifen. Israel gehe zudem davon aus, dass dies möglicherweise in den nächsten Tagen geschehen werde, berichtet ein Reporter des Medienportals Axios unter Berufung auf zwei Quellen. Der Angriff wäre eine Vergeltung für die Tötung des Hamas-Führers Ismail Hanijeh in der iranischen Hauptstadt Teheran Ende Juli, hieß es.

Israel hat seine Täterschaft am Tod Hanijehs weder bestätigt noch dementiert. Zuvor hatte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant den Iran und die libanesische Hisbollah-Miliz vor Vergeltungsschlägen gewarnt. "Wer uns auf eine Weise schadet, die es in der Vergangenheit nicht gegeben hat, wird wahrscheinlich auf eine Weise getroffen werden, die es in der Vergangenheit nicht gegeben hat", sagte Gallant. Israel kämpfe in einer feindlichen Umgebung um seine Existenz.

Israel erwartet Vergeltungsschlag

Nach der Tötung eines Militärkommandanten der Hisbollah-Miliz im Libanon sowie eines Anführers der mit der Organisation verbündeten islamistischen Hamas im Iran stellt sich Israel auf einen angekündigten Vergeltungsschlag ein. "Ich hoffe, dass sie dies durchdenken und nicht an einen Punkt gelangen, an dem sie uns dazu zwingen, erheblichen Schaden anzurichten und die Wahrscheinlichkeit eines Kriegsausbruchs an weiteren Fronten zu erhöhen", sagte Gallant. "Wir wollen das nicht, aber wir müssen vorbereitet sein."

Bei einem mutmaßlich israelischen Angriff im Libanon starben nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums zwei Menschen. Es handle sich um Mitglieder der Hisbollah-Miliz, hieß es aus libanesischen Sicherheitskreisen. Der Vorfall ereignete sich den Angaben nach im Grenzort Taibe. Israels Armee teilte mit, in der Gegend Mitglieder der libanesischen Hisbollah angegriffen zu haben.

Israelische Einsatzkräfte attackierten den Angaben zufolge weitere Ziele der proiranischen Organisation im Nachbarland. Zugleich seien zahlreiche Geschosse aus dem Libanon in israelischem Gebiet eingeschlagen. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht.