Netanyahu: "Ich bedauere es zutiefst"

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat sein Bedauern darüber ausgedrückt, dass Israel nicht ausreichend gegen den Großangriff der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas vom 7. Oktober geschützt war.

Er bedauere dies "zutiefst", sagte Netanyahu in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview des US-Magazins "Time". Erneut vermied er es jedoch, eine persönliche Verantwortung für die unzureichenden Schutzvorkehrungen zu übernehmen.

Das sagt der Regierungschef

In dem Interview wurde Netanyahu gefragt, ob er sich für den Hamas-Angriff entschuldigen wolle. Er antwortete: "Entschuldigen? Natürlich, natürlich. Ich bedauere zutiefst, dass so etwas geschehen ist." Der Regierungschef fügte hinzu: "Und man schaut immer zurück und sagt: 'Hätten wir Dinge tun können, die dies verhindert hätten?'".

Der am längsten amtierende Ministerpräsident der israelischen Geschichte hat sich in der Vergangenheit stets als energischer Beschützer Israels präsentiert. Kurz nach dem in Ausmaß und Brutalität beispiellosen Hamas-Angriff vom 7. Oktober veröffentlichte er dann eine Onlinebotschaft, in der er die israelischen Geheimdienste dafür kritisierte, den Angriff nicht vorhergesehen und ihn nicht gewarnt zu haben. Nach massiver Kritik an dieser Botschaft löschte er diese.

1.194 Menschen getötet

Bei dem Angriff hatten Kämpfer der Hamas und anderer militanter Palästinensergruppen israelischen Angaben zufolge 1.194 Menschen getötet. Zudem wurden 251 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Als Reaktion auf den Großangriff geht Israel seither massiv militärisch in den Palästinensergebiet vor. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, wurden dabei inzwischen fast 39.700 Menschen getötet.