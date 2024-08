Getötet: Letzte vermisste Israelin gefunden

Nach monatelanger Untersuchung haben israelische Forensiker das Schicksal der letzten noch vermissten Person nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas am 7. Oktober 2023 geklärt.

Die 76-jährige Bilhah Janon sei am 7. Oktober ermordet worden, schrieb Armeesprecher Daniel Hagari auf der Plattform X. Spuren, die in der Nähe ihres Hauses gefunden worden waren, hätten die Identifizierung bestätigt. Das Militär habe die Angehörigen über den Tod Janons informiert.

Keine Leiche oder DNA.-Spuren bisher

Bisher hatte es keine Leiche oder DNA-Spuren gegeben, die das Schicksal der Frau bestätigen konnten. Das letzte Lebenszeichen erhielten ihre Angehörigen in der Früh des 7. Oktober, als Hamas-Terroristen mit Gleitschirmen auf das Gelände der landwirtschaftlichen Genossenschaft im Süden Israels eindrangen, in der Janon mit ihrem Ehemann lebte. Einem Bericht der "Times of Israel" zufolge wurde ihr Haus niedergebrannt.