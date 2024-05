Istanbul: Schüsse in Café - drei Tote, fünf Verletzte

Schüsse in der türkischen Metropole Istanbul.

Wie die Zeitung "Hürriyet" berichtet, kam es am Donnerstagabend zu einer Schießerei in einem Café in Istanbul. Drei Menschen wurden getötet, fünf weitere verletzt. Dem Bericht zufolge sollen sich in dem Lokal zwei verfeindete Gruppen für Friedensgespräche getroffen haben. Die Schießerei fand im Stadtteil Üsküdar statt.

„Eine Diskussion zwischen zwei Gruppen in einem Café in der Ayazma-Straße entwickelte sich gegen 20.10 Uhr zu einem bewaffneten Konflikt", heißt es vom Gouverneursamt von Istanbul. Zwei Personen seien schwer verletzt in ein Krankenhaus geliefert worden. "Die Untersuchung des Vorfalls dauert an".