Italien trauert: Helden-Papa stirbt nach Rettungsaktion

Fernando P. stirbt, nachdem er seine 13-jährige Tochter und zwei Freundinnen aus dem Meer gerettet hatte.

Wie die italienische "Avvenire" berichtet, ereignete sich die Tragödie am vergangenen Freitag, 26. Juni, am Strand von Arbus auf Sardinien. Am Nachmittag begleitet Fernando P. (†60) eine seiner beiden Töchter an den Strand.

Das Meer am Strand von Arbus war stürmisch und Fernando P. soll die Mädchen sogar vom Schwimmen abgeraten haben. Als diese mit den Fluten kämpften, sprang er tapfer in die Wellen und schaffte es, alle drei Mädchen aus den Wellen an Land zu ziehen.

Doch dann brach der 60-Jährige zusammen, erlitt einen Herzinfarkt. Jeder Versuch der Rettungskräfte, Fernando P. wiederzubeleben, blieb vergeblich. Jetzt trauert ganz Italien um den Helden-Papa.