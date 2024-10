Italien will Zulassungstests für Medizinstudenten abschaffen

Ein freier Zugang zum ersten Semester soll kommen.

Italien will die Zulassungstests für das Medizinstudium abschaffen. Laut einem am Mittwoch im Senat in Rom vorgelegten Reformentwurf ist ein freier Zugang zum ersten Studiumssemester vorgesehen. Danach werden nur die Studenten, die alle Tests bestanden haben, in eine nationale Rangliste aufgenommen, wobei die besten Studenten ihr Studium fortsetzen dürfen.

Die Regierung um Premierministerin Giorgia Meloni hofft die Reform für das Studienjahr 2025-2026 einführen zu können, wenn sie vom Parlament rechtzeitig genehmigt wird. Die Zahl der landesweit verfügbaren Medizinstudienplätze wird von derzeit 20.000 auf 25.000 steigen. Die neue Maßnahme, die auch für Zahn- und Veterinärmedizin gilt, soll es Studenten, die nicht zum zweiten Semester zugelassen wurden, ermöglichen, ihre bestandenen Prüfungen für einen anderen Abschluss zu verwenden, ohne das Studienjahr zu verlieren.

Der Gesetzentwurf wurde vom Bildungsausschuss des Senats gebilligt. Nun müssen noch der Senat und die Abgeordnetenkammer grünes Licht geben. Wegen eines Ärztemangels im öffentlichen Gesundheitswesen hat die italienische Regierung eine verstärkte Ausbildung von Medizinern angekündigt. Die "Numerus Clausus" genannte Zugangsbeschränkung zu medizinischen Fakultäten an den italienischen Universitäten soll aufgelockert werden.