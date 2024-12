Jetzt fallen auch die Kurden-Gebiete im Norden Syriens

Laut einem Vertreter der türkischen Sicherheitskräfte haben von der Türkei unterstützte syrische Kampfverbände die Kontrolle über einen Großteil der Gegend um die nordsyrische Stadt Manbij errungen.

Der Sieg gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten/Arbeiterpartei Kurdistans, die dort lange die Oberhand hatte, sei sehr nahe, sagte die Person am Sonntag. "Sowohl die Luft- als auch die Landoperationen werden fortgesetzt, um Manbij aus den Händen der YPG/PKK zu nehmen."

Zuvor hatten die Kurdenmilizen in Syrien nach der Flucht von Langzeit-Machthaber Bashar al-Assad die Chance für einen politischen Neuanfang gesehen. "Diese Veränderung bietet eine Gelegenheit, ein neues Syrien aufzubauen auf der Grundlage von Demokratie und Gerechtigkeit", erklärte der Kommandant der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), Mazloum Abdi, am Sonntag. Damit könnten "Rechte für alle Syrer garantiert" werden.

"In Syrien erleben wir historische Momente, während wir den Sturz des autoritären Regimes in Damaskus erleben", teilte Abdi mit. Die SDF, die von Kurdenmilizen angeführt werden, kontrollierten zuletzt Gebiete im Nordosten Syriens, die etwa 30 Prozent des Landes ausmachten. Sie sind die stärkste bewaffnete Gruppe in den autonomen Kurdengebieten. Die SDF waren auch ein wichtiger Partner der US-Koalition zum Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS).