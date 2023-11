Jugendbanden liefern sich brutale Massenschlägerei in Triest

Jugendbanden gingen mit Stangen, Stöcken, Messern aufeinander los

Im Zentrum von Triest ist es am Sonntag zu einer Massenschlägerei gekommen, an der mehr als 20 Personen, allesamt Jugendliche und sogar Minderjährige, sowie Ausländer beteiligt waren. Zwei Jugendbanden, eine afghanische und eine pakistanische, gingen mit Stangen, Stöcken, Messern und einer Spielzeugpistole aufeinander los. Zwei Jugendliche wurden durch Messerstiche verletzt, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.

Beide Jugendlichen wurden ins Krankenhaus eingeliefert, einer mit Verletzungen im Brustbereich und einer mit Stichwunden im Bauchbereich und an einem Arm. Ihr Zustand sei nicht besorgniserregend, meldete die Polizei. Sie führt eine Untersuchung durch, um die Ursache der Schlägerei zu ermitteln.