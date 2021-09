Junge (4) ohne Eltern in Corona-Quarantäne

Chinas Regime setzt seine „Zero Covid“-Strategie knallhart durch.

China zeigt sich erneut erbarmungslos. Behörden der sogenannten Volksrepublik haben einen kleinen Jungen (4) wegen einer Corona-Infektion, völlig alleine und ohne seine Eltern in Quarantäne geschickt.

In einem Video, dass von einer Krankenschwester in einer Quarantäne-Klinik aufgenommen wurde, ist zu sehen, wie das Kind, komplett in einen Schutzanzug gehüllt, in einen speziellen Untersuchungsraum gebracht wird. Die Krankenschwester stellte das Video online, worauf es viral ging. „Es tut mir im Herzen weh“, hieß es in einem der meistgelikten Kommentare. „Mir kommen die Tränen“, schrieb ein anderer.

Die Stadt Putian, in der das Video aufgenommen wurde, ist der neuste Corona-Hotspot in China. Nach Angaben der Regierung betreffen rund die Hälfe der jüngst gemeldeten 129 Neuinfektionen Kinder unter zwölf Jahren.

Keine Ausnahme bei Kindern

Auf einer Pressekonferenz versuchte die Regierung ihre Maßnahmen zu rechtfertigen. Um weitere Ansteckungen zu verhindern, werden die Kinder von ihren Eltern getrennt und im Krankenhaus isoliert. Die Vorschrift sieht da bei Kindern keine Ausnahme. Wenn aber ein Kind und sein Elternteil infiziert sind, würde das Krankenhaus versuchen, sie auf derselben Station unterzubringen, sagte ein Beamter.

Das ist bei weitem kein Einzelfall, meint Krankenschwester Zhu Xiaqing, die das Video aufgenommen hat. Bei einem Vorfall, bei dem sie einen Krankenwagen voller Kinder ankommen sah und alle in Schutzanzüge gesteckt wurden, kamen sogar ihr die Tränen.

Das Auto kam mit Verspätung an. Grund: Ein Kind wollte nicht von zu Hause weg und weinte zwei Stunden lang, bevor es in den Krankenwagen gezwungen werden konnte.