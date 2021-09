Junge Frau am Strand vergewaltigt

Eine junge Frau wurde im beliebten Ferienort sexuell missbraucht.

Ein Sexualverbrechen schockt derzeit England. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine junge Frau in Bognor Regis, einem beliebten Ferienort in West Sussex, am Strand vergewaltigt.

Täter wurde festgenommen

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag. Das Opfer ging mit einigen Freunden in eine Disco, als sie von einem ihr unbekannten Mann sexuell belästigt wurde. Als sie den Club verließ, folgte ihr der Angreifer und vergewaltigte sie schließlich am Strand.

Der Täter ließ das Opfer am Strand zurück und flüchtete, konnte inzwischen aber von der Polizei festgenommen werden. Bei ihm soll es sich um einen 25-jährigen Mann aus Bognor Regis handeln.