Junge Männer (19, 23) von Zug erfasst – tot

Die beiden Männer im Alter von 19 und 23 Jahren wollten einen Bus erreichen und überquerten die Gleise. Dabei übersahen sie offenbar einen ICE.

Deutschland. Am Freitagabend gegen 20.20 Uhr ereignete sich in Langenselbold (Hessen) ein schreckliches Zugunglück. Eine Menschengruppe stieg aus einem Regionalzug und war offenbar in Eile, weil sie einen Bus erwischen wollten. Zwei junge Männer (19, 23) überquerten die Gleise. Dabei übersahen sie offenbar einen ICE, der gerade in Richtung Frankfurt in den Bahnhof fuhr, wie "Bild" berichtet.

Die beiden Männer wurden von dem Zug erfasst und auf die angrenzenden Bahnsteige geschleudert. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der beiden Unfallopfer feststellen. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei, um den genauen Unfallhergang zu untersuchen.

Die Zugstrecke zwischen Hanau und Fulda wurde nach dem Unfall für rund drei Stunden gesperrt.