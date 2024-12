Kind (3) starb durch "extreme vegane Diät"

In Großbritannien setzte es eine jahrelange Haft für die Eltern eines Dreijährigen, der an Rachitis, Blutarmut und Wachstumsstörungen litt - und mit einer extremen veganen Diät bedacht wurde.

An starker Unterernährung ist ein dreijähriger Bub in Großbritannien gestorben. Schuld waren seine Eltern, entschied ein Gericht und schickte das Paar für lange Zeit ins Gefängnis. Der Vater wurde zu 24,5 Jahren und die Mutter zu 19,5 Jahren Haft verurteilt. Die Eltern hätten dem Kind eine "extreme vegane Diät" auferlegt und damit dazu beigetragen, dass es verhungerte, zitierte die britische Nachrichtenagentur PA den Richter in der Stadt Coventry.

Die schwere Unterernährung habe zu Rachitis, Blutarmut und Wachstumsstörungen geführt. "Es ist schwer, sich einen schlimmeren Fall von Vernachlässigung vorzustellen als den, der hier vor das Gericht gekommen ist", sagte der Richter. Das Kind sei im Wachstum stark zurückgeblieben - bei seinem Tod im Alter von knapp vier Jahren wurde es in den Kleidern eines 18 Monate alten Kindes begraben. Das Paar lebte unabhängig von der öffentlichen Versorgung und hatte ein eigenes Glaubenssystem entwickelt, das auf einer Mischung von Elementen aus der New-Age-Mystik und westafrikanischen Religionen basierte. Die Leiche ihres Sohnes vergruben die Eltern hinter ihrem Haus - sie wurde erst lange Zeit nach ihrem Auszug gefunden.