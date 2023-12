Klima-Aktivisten färben Christbäume orange

In sechs Städten wurden Bäume "attackiert".

Christbaum-Attacken in sieben Städten. In Deutschland haben Mitglieder der Letzten Generation ihre Aktionen an die Jahreszeit angepasst. Sie besprühten große Christbäume mit oranger Farbe.

Tatort: Potsdamer Platz in Berlin. © Letzte Generation ×

Tatort in Berlin: der berühmte Potsdamer Platz, weiters der baum vor dem Bundesratsgebäude in der Leipziger Straße und eine gigantische Tanne in einem Shoppingzentrum.

Die Polizei rückte schnell an. Doch die Aktionen waren breit gestreut. Angriffe auf Bäume gab es auch in Oldenburg, Kiel, Leipzig, Rostock, Nürnbeg und München.