Klima-Aktivistin schockt mit Pogrom-Posting

Die Sprecherin von „Fridays for Future“ attackiert den Präsidenten des Zentralrats der Juden.

Nach den Hamas-Massakern in Israel ist die Stimmung auch in europäischen Städten aufgeheizt. In den vergangenen Tagen kam es unter anderem im deutschen Potsdam zu einer Pro-Palästinenser-Demo, auf der antisemitischen Ausrufe skandiert wurden.

Der Zentralrat der Juden in Deutschland kritisierte die Anti-Israel-Hetze: „Es muss sich etwas tun. Die Barbaren sind unter uns.“ Elisa Bas, Sprecherin von „Fridays for Future“ (FFF) in Deutschland, postete auf Instagram ein Video der Demo und attackiert dabei Josef Schuster, den Präsidenten des Zentralrats der Juden. „In Deutschland herrscht eine Pogrom-Stimmung gegen Palästinenser:innen und Schuster heizt sie an.“!

© Instagram

Genozid-Vorwurf

In einem weiteren Posting schreibt die 22-Jährige: „Schweigen hilft niemals den Unterdrückten, es schützt die Täter. Es nimmt die Unterdrückung billigend in Kauf, lässt es geschehen. Den Genozid und das gezwungen werden, zu einem Genozid zu schweigen.“

Die Klima-Aktivistin wirft Israel damit nichts anderes als Völkermord vor. Dass Menschen in Deutschland die Massaker der Hamas öffentlich auf der Straße gefeiert haben, erwähnt Bas nicht. Das bisher öffentliche Instagram-Profil der 22-Jährigen ist mittlerweile nicht mehr aufrufbar.