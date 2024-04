Kopenhagens Börse brennt lichterloh - Gebäude evakuiert

Die 400 Jahre alte Börse in Dänemarks Hauptstadt fing heute Morgen Flammen, Dach und Turm stürzten bereits ein. Die Löscharbeiten dauern bis dato an.

Die Kopenhagener Börse im Zentrum der Stadt steht in Flammen. Das 1625 errichtete Wahrzeichen wurde ebenso evakuiert wie das nahegelegene Schloss Christiansborg, von dem ein Flügel auch schon Feuer find. Im Schloss befinden sich nicht nur das dänische Parlament, sondern auch der Oberste Gerichtshof sowie das Staatsministerium. Außerdem dient es etlichen Abgeordneten und Journalisten als Büroräumlichkeiten.

© APA/AFP/Ritzau Scanpix/IDA MARIE ODGAARD ×

Hälfte der Börse von Feuer erfasst

Der Brand in der alten Börse hat nach Angaben der Feuerwehr am Vormittag mittlerweile etwa die Hälfte des Gebäudes erfasst. Teile des Dachs sowie der Turm des Gebäudes seien eingestürzt und das Feuer noch nicht unter Kontrolle. Etwa 120 Feuerwehrleute und etwa 60 Helfer der Streitkräfte befänden sich im Einsatz, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr am Vormittag gegenüber Medien.

© APA/AFP/Ritzau Scanpix/IDA MARIE ODGAARD ×

Starke Rauchentwicklung und hohe Flammen

Mehrere Straßen und die Umgebung um das Gebäude sind abgesperrt, wie die Polizei auf X mitteilte. Starke Rauchentwicklung und hohe Flammen aus dem Gebäude waren zu sehen. Die Kopenhagener Polizei geht davon aus, dass das Gebiet für längere Zeit abgesperrt bleiben wird. Wegen massiver Verkehrsprobleme wird empfohlen, das Stadtzentrum nur zu verlassen, falls nötig. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar. Die Kopenhagener Polizei kündigte außerdem auf X (früher Twitter) an, dass sie die Gebäude vom Finanzministerium in Richtung Wasser evakuiert.

© APA/AFP/Ritzau Scanpix/EMIL HELMS ×

Wichtiges Wahrzeichen der Stadt

Die 1625 fertiggestellte historische Börse gilt mit ihrem architektonisch bemerkenswerten Kirchturm als Wahrzeichen der Stadt und ist eines der ältesten Gebäude der Stadt. Das Gebäude wird derzeit restauriert und ist daher eingerüstet. Die Restaurierung soll eine unsachgemäße Renovierung des Gebäudes im 19. Jahrhundert korrigieren und der Fassade ihr ursprüngliches Aussehen wiedergeben. Aktuell befindet sich unter anderem eine Kunstsammlung in der alten Börse. Fernsehaufnahmen zeigten am Dienstagmorgen, wie Menschen unter anderem historische Gemälde wegtragen - darunter das Werk "Von der Kopenhagener Börse" von P.S. Krøyer.

© APA/AFP/Ritzau Scanpix/IDA MARIE ODGAARD ×

Verteidigungsminister: "Unser eigener Notre-Dame-Moment"

Dänemarks Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen äußerte sich am Dienstagvormittag bereits betroffen über den Brand. "Schreckliche Bilder aus Børsen. So traurig. Ein ikonisches Gebäude, das uns allen viel bedeutet. Unser eigener Notre-Dame-Moment", schrieb er am Dienstag in der Früh auf dem Kurznachrichtendienst X. Der Minister verglich den Brand damit mit einem verheerenden Feuer in der Pariser Kathedrale Notre-Dame. Dort war vor fast genau fünf Jahren - am 15. April 2019 - ein Brand ausgebrochen. Das Dach wurde fast vollständig zerstört. Bilder des Brands waren um die Welt gegangen.