Krankenschwester soll 7 Frühchen ermordet haben

Eine 32-jährige Krankenschwester muss sich in Manchester für den Mord an fünf neugeborenen Jungen und zwei Mädchen, sowie den versuchten Mord an zehn weiteren Kindern verantworten.

England. Seit Dienstag muss sich die 32-jährige Krankenschwester Lucy L. wegen mehrfachen Mordes und mehrfachen Mordversuchs vor Gericht in Manchester verantworten. Ihr wird der Mord an fünf neugeborenen Jungen und zwei Mädchen, sowie den versuchten Mord an zehn weiteren Kindern, vorgeworfen. Die Taten sollen zwischen 2015 und 2016 begangen worden sein. Die Vorgehensweise – grausam und kaltblütig! Lucy L. wird in 22 Anklagepunkten vorgeworfen, die Frühchen mit Insulin vergiftet zu haben, ihnen zu viel Sauerstoff durch ihre Nasensonden verabreicht und ihre Milch verseucht zu haben – die 32-jährige Angeklagte bestreitet alle Vorwürfe. Obwohl sich die Frühchen im Countess of Chester Krankenhaus in Liverpool ins Leben gekämpft hatten und eigentlich schon stabil waren, verschlechterte sich immer und immer wieder ihr Zustand rapide. Innerhalb nur eines Jahres starben sieben Kinder auf der Neugeborenenstation, weitere zehn überlebten knapp. Jedes Mal, wenn das geschah, war Lucy Letby (32) in der Nähe. Die Krankenschwester, die sich um die Frühchen kümmern sollte, soll die Kinder kaltblütig ermordet haben. Pfleger und Ärzte alarmierten die Polizei Pfleger und Ärzte alarmierten die Polizei. Die Ermittler kamen der Krankenschwester schnell auf die Schliche: "Die Überprüfung deutete darauf hin, dass im Zeitraum zwischen Mitte 2015 und Mitte 2016 jemand auf der Neugeborenenstation zwei Kinder mit Insulin vergiftet hat", sagte Staatsanwalt Nick Johnson vor Gericht. Die Anklage ist davon überzeugt, dass die damals 25-Jährige Lucy L. den Babys offenbar Insulin injizierte. Durch ihre winzigen Nasensonden verabreichte die Krankenschwester ihnen mehr Sauerstoff als benötigt, soll auch ihre Milch vergiftet haben. Wenn das Morden nicht beim ersten Mal klappte, versuchte L. es erneut. Nachdem die Neugeborenen gestorben waren, stalkte die Krankenschwester die trauernden Familien danach auf Facebook. 2020 wurde L. verhaftet, jetzt begann das Verfahren im Gericht in Manchester. Die Familien der toten Babys sind im Gerichtssaal, sowie Lucys Eltern, Susan (62) und John (76). Für den Prozess sind sechs Monate angesetzt.