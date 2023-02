Laster überfuhr Fußgänger in New York

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wurden mehrere Menschen bei dem Vorfall verletzt.

New York. Die New Yorker Polizei hat einen Mann festgenommen, der in Brooklyn mehrere Fußgänger mit einem Transporter überfahren haben soll. Das bestätigte die Polizei am Montag. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wurden mehrere Menschen bei dem Vorfall verletzt, der Fahrer des Transporters sei zunächst geflüchtet, dann aber gestellt worden.

Camión de U-Haul golpea a varios civiles en Nueva York. Se solicita escuadrón antibombas. #newyork #uhaul pic.twitter.com/OoDRmwts9T — CvenNoticias (@CvenNoticias) February 13, 2023

#ÚLTIMAHORA #EEUU



Múltiples peatones fueron atropellados en tres lugares diferentes por un camión U-Haul en #Brooklyn, #NuevaYork. Un ciclista fue arrastrado por el camión, al menos 7 personas han sido atropelladas. El conductor ha sido detenido.#UHaul #NY #US pic.twitter.com/ergsrFIS2t — ???????????????????? ???????????????????? (@Mario_Moray) February 13, 2023

Die Hintergründe blieben zunächst unklar.