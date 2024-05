Lebenslange Haft für Killer-Krankenschwester

Krankenschwester zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt, nachdem sie Patienten absichtlich überhöhte Insulindosen verabreicht hat.

Heather Pressdee, eine Krankenschwester aus Pennsylvania, wurde am Donnerstag zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Sie soll drei Patienten in Pflegeeinrichtungen getötet und zudem versucht zu haben, 19 weitere Personen in ihrer Obhut umzubringen.

Mehrere Hundert Jahre Haft

Konkret fasste Pressdee dreimal "lebenslänglich" für die gestandenen Morde aus und kassierte obendrein 380 bis 760 Jahre Haft für die versuchten Morde. Pressdee habe sich schuldig bekannt, um die Todesstrafe zu vermeiden, vermeldete ihr Anwalt Phillip DiLucente am Donnerstag gegenüber CNN.

Die Punkte der Strafanzeige

Die ehemalige Krankenschwester wurde angeklagt, zwischen 2020 und 2023 in fünf verschiedenen Pflegeeinrichtungen absichtlich tödliche Medikamentendosen an Patienten verabreicht zu haben. Drei davon sind an den Folgen verstorben. Zudem hatte sie die Absicht, 19 weitere Patienten im Alter zwischen 43 und 104 Jahren ebenfalls zu töten. In der Strafanzeige heißt es, dass sie während der personalarmen Nachtschicht oft Insulin verabreichte, während sie den Medikamentenwagen in der Einrichtung bediente.