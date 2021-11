Seit Jahrzehnten tot

Die Überreste eines Mannes, der offenbar zum Zeitpunkt des Todes 50 Jahre alt war, sind von Bergrettern in einer Höhle am Vulkan Ätna auf Sizilien gefunden worden. Der Mann ist schon seit Jahrzehnten tot. Er soll zwischen Ende der 1970er- und der 1990er-Jahre in der schwer zugänglichen Höhle gestorben sein. Die Leiche wurde vom Spürhund Halma, einem Schäferhund der Polizei gefunden.