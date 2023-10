Linda wartet 15 Jahre - und nimmt dann grausame Rache

Mit dieser TikTokerin sollte man sich besser nicht anlegen.

Linda Solley Hurd hat 15 Jahre lang auf die perfekte Gelegenheit gewartet, um sich an einem ehemaligen Kommilitonen zu rächen und hat nun sogar eine Hochzeit sabotiert.

Alles begann im Jahr 2008, als sie im College war und Zeuge eines Vorfalls in einem Club wurde, bei dem ihre Freundin beleidigt und sogar angespuckt wurde. Linda verteidigte ihre Freundin und schwor sich, irgendwann Rache zu nehmen.

Rache nach 15 Jahren

Dafür freundete sich Linda mit dem Mann auf Facebook unter verschiedenen Fake-Accounts an. Sie entdeckte, dass er ein großer Fan von Serien wie "Breaking Bad" und "The Walking Dead" war, und begann, ihm regelmäßig Spoiler über private Nachrichten zu schicken. Sie recherchierte intensiv in Fan-Foren, um unbekannte Details über die Serien zu erfahren. Später, als sie im gleichen Uni-Kurs saßen, stahl sie seine Reddit-Login-Daten, nutzte sie aber nicht.

Jahre vergingen, und Linda hörte auf, Spoiler zu verschicken und Fake-Accounts zu verwenden. Doch dann tauchte der Mann wieder in ihrem Leben auf, als er sich mit einer Freundin verlobte. Linda stöberte in seinem Reddit-Profil und entdeckte beunruhigende Informationen, die sie der Verlobten zeigte. Die Verlobung endete daraufhin.

Linda verkündete stolz auf TikTok, dass sie nicht weiß, was aus dem Mann geworden ist, aber dass er niemals Frauen beleidigen sollte. Die meisten Kommentatoren waren entweder schockiert oder beeindruckt von ihrer langen Racheaktion.