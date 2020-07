Linke Aktivisten stürmen Amazon-Filiale

Am Sonntag kam es bei einer Demonstration gegen die US-Immigrations-Behörde zu Ausschreitungen. Ein paar Teilnehmer schlugen die Scheiben einer "Amazon Go"-Filiale ein. Sie besprühten die Wände mit Graffiti, wie ein Video zeigt, das in den sozialen Medien kursiert.

Die Polizei berichtet, dass es in einem Shop ein Feuer ausbrach. Die Demonstration begann zunächst friedlich, artete aber immer mehr aus. Die Polizei nahm zwei Kundgebungs-Teilnehmer fest - ein Polizist wurde verletzt, wie US-Medien berichten.

Die Demonstration verlagerte sich Richtung Downtown. In einem Video sind Antifa-Teilnehmer zu sehen, die auf Trucks der Kundgebung folgten.

NOW: Antifa Militants and Black Lives Matter protesters Downtown Seattle protesting against ICE. Antifa Militants are riding around armed in unmarked cars. #SeattleProtest #AntifaDomesticTerrorists pic.twitter.com/q9XpqAqsft

Large crowd continuing to march on Pike Street from downtown. Two individuals were arrested outside of the West Precinct. Demonstrators threw rocks, bottles and other items at officers. At least one officer has been transported to the hospital.