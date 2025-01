Elon Musk hält Wahlkampf-Rede bei AfD: "Ihr seid die größte Hoffnung für Deutschland."

Tesla- und X-Milliardär Elon Musk sorgt wieder für Schlagzeilen in Deutschland.

Bei einer Wahlkampfveranstaltung der AfD in Halle (Saale) wurde Musk für eine Liveschalte aus den USA zugeschaltet.

"Größte Hoffnung für Deutschland"

Musk wurde an diesem Samstag um 16.15 Uhr live zugeschaltet. Nach diversen technischen Problemen mit der Schalte, sprach Musk: "Ich bin sehr begeistert von der AfD. Ihr seid die größte Hoffnung für Deutschland."

Musk und Weidel

Erst kürzlich erklärte Elon Musk auf seiner Plattform X: „Nur die AfD kann Deutschland retten.“ Im Anschluss führte er einen Live-Talk mit Alice Weidel, der für einen Mega-Wirbel sorgte.

Großer Auftritt

Auf ihrer Facebook-Seite kündigte die AfD an: "Das darfst Du nicht verpassen: Beim größten AfD-Event aller Zeiten erwarten Dich unsere Kanzlerkandidatin Alice Weidel und Bundessprecher Tino Chrupalla in einem Rahmenprogramm, das es in sich hat. Getränke kalt- und Snacks bereitstellen."