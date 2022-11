Kürsat Y. gewann im Lotto fast 10 Millionen Euro - der 41-Jährige erlebte aber auch ganz andere Seiten.

Kürsat Y., welcher gerne "Chico" genannt wird, spielte schon seit Jahren Lotto. Insgesamt soll er mehrere Tausend Euro in das Glücksspiel investiert haben. Einmal räumte er schon 3.000 Euro ab, ein anderes Mal 1000 Euro. Am 22. September gab er dann in seinem Stamm-Laden seinen goldenen Quicktipp ab und konnte sich über rund zehn Millionen Euro freuen.

Seinen Job schmiss er hin, kaufte sich einen Porsche, einen Ferrari, schöne Uhren und sein Lieblingscafé, dennoch geht ihm noch etwas ab. Er sucht noch seine Traumfrau, wobei es ihm egal ist, ob sie blond oder brünett ist. "Ich will mich einfach verlieben. Ich möchte eine Frau finden, mit der ich reisen und später auch eine Familie gründen kann.", erzählt er in einem Gespräch mit der "Bild".

Dunkles Geheimnis

Der Neo-Millionär erlebte aber auch schon schlechte Zeiten. Im Gespräch mit der BILD berichtet Chico von seiner Gefängniszeit. "Ich habe viel Mist gebaut und war ganz unten. Mir tut das heute sehr leid“. Bereits zweimal musste der 41-Jährige eine Strafe absitzen - er wurde zuerst wegen Betrug, dann wegen Raub verurteilt.