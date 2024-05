Luxus-Wohnungen auf hoher See: "The World" legt in Malaysia an

Traumschiff oder Paradies für Superreiche? Der Luxusliner "The World" ist beides zugleich. Mit 165 Wohneinheiten, die zwischen 2,3 und 14 Millionen Euro kosten, bietet er den wohlhabendsten Menschen der Welt ein Zuhause auf dem Meer. Derzeit macht das Schiff Station in Malaysia.

Wohnen wo andere Urlaub machen: An Bord der "The World" führen die Bewohner ein Leben in purem Luxus. Die Apartments, bis zu 360 Quadratmeter groß, sind individuell nach den Wünschen der Eigentümer eingerichtet.

© Screenshot / The World ×

Ein Zuhause, das die Welt umsegelt

Anders als gewöhnliche Kreuzfahrtschiffe hat die "The World" keinen festen Routenplan. Die Bewohner, die über ein Mindestvermögen von 9,3 Millionen Euro verfügen müssen, stimmen in einem Komitee über die Reiseroute ab.

© Screenshot / The World ×

Privilegierte Gesellschaft: An Bord trifft sich die Elite

Jüngere Menschen, die sich mit 40 Jahren einen frühen Ruhestand leisten können, bilden die Mehrheit der Bewohner.

Skandale und Extravaganzen

Der Alltag an Bord ist jedoch nicht frei von Kontroversen. Ein ehemaliger Bewohner berichtete von "unanständigen" und "skandalösen" Verhaltensweisen unter den Bewohnern.

Ob Traum oder Albtraum – eines ist sicher: Das Leben an Bord dieses Luxusliners ist alles andere als gewöhnlich.