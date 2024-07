× Mädchen (†10) heiratet ihren besten Freund - kurz danach stirbt sie

Ein letzter Wunsch erfüllt: Die berührende Geschichte eines tapferen Mädchens aus den USA.

In North Carolina (USA) erfüllte eine Familie einem sterbenskranken Mädchen (†10) seinen letzten Wunsch.

Mädchen (†10) heiratet ihren besten Freund - Kurze Zeit später stirbt sie

Im April 2022 erhielt Emma Edwards aus North Carolina die schockierende Diagnose: akute lymphatische Leukämie. Zu diesem Zeitpunkt war sie erst neun Jahre alt. Trotz der schlimmen Nachricht verlor ihre Familie nie die Hoffnung auf eine Heilung.

Im April wurde bei Emma Edwards (†10) Blutkrebs festgestellt.

Über ein Jahr später, im Juni 2023, stellten die behandelnden Ärzte jedoch fest, dass Emma nur noch wenige Tage zu leben hatte. Dieser niederschmetternde Befund ließ die Familie alle Kräfte mobilisieren, um Emmas verbleibende Zeit so schön wie möglich zu gestalten.

Ein ungewöhnlicher letzter Wunsch

Statt eines Besuchs im Disneyland hatte Emma einen anderen Traum: Sie wollte ihren besten Freund Christopher Williams Junior, genannt "DJ", heiraten. Die beiden hatten schon im Alter von acht Jahren in einer Schulpause spielerisch geheiratet und Emma wollte diesen Moment nun in Wirklichkeit erleben.

Die Planung der Hochzeit

Mutter Alina Edwards erklärte der Zeitung Daily Star, dass Emma sich sehnlichst wünschte, zu heiraten, Ehefrau zu sein und drei Kinder zu haben. Die Familie setzte alles daran, diesen Wunsch schnell zu erfüllen, denn Emma ging es immer schlechter. Binnen weniger Tage organisierten Freunde und Bekannte die Kinder-Hochzeit. Am 29. Juni 2023 war es soweit: Emma und "DJ" traten vor den Traualtar. Rund 100 Gäste, darunter Lehrer, Ärzte und Krankenschwestern, nahmen an der rührenden Zeremonie teil.

Kurz vor ihrem Tod heiratete das Mädchen ihren besten Freund.

Trotz starker Schmerzen verzichtete Emma auf Schmerzmittel, um bei ihrer Hochzeit wach zu bleiben. In einer bewegenden Zeremonie gaben sich die beiden Zehnjährigen das Ja-Wort. „Es war so schön und es hat alles so gut geklappt“, erzählte ihre Mutter Alina später.

Emma konnte nicht geheilt werden und verstarb ein Jahr nach der Diagnose.

Nur wenige Tage später, am 11. Juli 2023, erlag Emma ihrem Krebsleiden. Sie verstarb im Kreise ihrer Liebsten. In einem Nachruf hieß es: „Emma war ein Licht für alle, die sie liebten, und eine Inspiration für jeden, dem sie begegnete.“ Jetzt sei sie bei ihrer kurz zuvor verstorbenen Urgroßmutter Frances.

Für ihre Beerdigung hatte Emma eine besondere Bitte: „Emma forderte alle auf, helle, lustige Farben zu tragen. Keine langweiligen schwarzen Farben. Es sollte wie eine Party sein!“ Diese Worte standen in ihrer Traueranzeige und spiegeln den lebensbejahenden Geist des tapferen Mädchens wider.