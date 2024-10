Mädchen (14) isst Pizza im Urlaub – wenig später ist es tot

Skylar (14) starb nach einem Pizzeria-Besuch in Rom.

Fürchterliches Urlaubs-Drama in der italienischen Hauptstadt Rom. Wie die „Corriere della Sera“ berichtet, starb die 14-jährige Skylar, nachdem sie zusammen mit ihrer Familie eine Pizzeria besucht hatte. Die Jugendliche erlitt einen schweren anaphylaktischen Schock.

Die britische Familie hatte an ihrem ersten Abend in Rom ein Restaurant in der Nähe ihres Hotels besucht. Das Mädchen aß dabei eine Pizza sowie eine Nachspeise – kurze Zeit später fühlte es sich dann plötzlich schlecht. Die 14-Jährige klagte über Atemnot, Schüttelfrost und Herzklopfen. Die Eltern alarmierten sofort die Rettung, Skylar starb aber noch auf dem Weg ins Krankenhaus an einem anaphylaktischen Schock.

Wie die „Sun“ berichtet, gehen die Ermittler davon aus, dass im Essen der Pizzeria Erdnussteile waren. Die Eltern betonen, dass sie stets auf die Allergie ihrer Tochter achteten und auch immer die Restaurants darüber informierten. Bisher bleibt unklar, wie Erdnüsse in das Essen geraten konnten. Möglich, dass Reste davon im Kuchen, den die Familie zum Nachtisch verzehrte, enthalten waren.