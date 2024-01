Mann entdeckt drei Tote im Haus seiner Eltern

Deutsche Familie tot: Sohn tötete vermutlich Eltern und sich selbst

Im deutschen Baden-Württemberg sind am Freitagabend eine 57-jährige Frau, ein 62-jähriger Mann und ihr 32-jähriger Sohn tot aufgefunden worden. Alle wiesen Stichverletzungen auf, wie die Polizei mitteilte.

Ein 27-Jähriger fand seine Eltern und seinen Bruder am Nachmittag in dem Haus in Villingen-Schwenningen. Der Sohn dürfte seine Eltern und dann sich selbst getötet haben. Die Polizei fand bei dem 32-Jährigen ein Messer, bei dem es sich um die Tatwaffe handeln dürfte.