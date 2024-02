Mann fängt Weißen Hai - vom Strand aus

Zwei Angler stehen am Sandstrand in Florida und fangen einen Vier-Meter-Hai.

Das war der Fang des Lebens für Blaine Kenny und Dylan Wier. Direkt vom Strand in Navarre Beach in Florida aus fingen sie einen riesigen Vier-Meter-Hai. Die beiden filmte den Fang.

„Wir stellten schon in der Nacht zwei Ruten auf – und um 8 Uhr morgens am nächsten Tag biss einer an. Da waren wir am Start“, sagte Kenny.

© Coastal Worldwide/Youtube ×

Kenny und Wier schickten eine Drohne los, um von oben zu erkennen, was sie gefangen hatten. „Es war super, super schnell – und man konnte die wahre Kraft dieses Fisches spüren“, sagte Kenny.

Im Video kann man fast eine Stunde lang den Kampf zwischen den beiden Männern und dem Hai beobachten.

© Coastal Worldwide/Youtube ×

Plötzlich schreien sie überrascht: „Schauen Sie sich das an – das ist ein Weißer Hai“, brüllt Wier.

„Oh mein Gott, das ist ein verdammtes Monster“, sagte Kenny.

Sie gehen ins Wasser zum Hai. Posieren noch für die Kamera, lassen ihn dann wieder frei. Am Strand gratulieren ihnen zahlreiche Beobachter.