Mann greift in Rotterdam Passanten mit Messer an

In Rotterdam griff ein mutmaßlicher Islamist Passanten an – eine Person starb. Zeugen berichten, dass der Angreifer "Allahu Akbar" gerufen hat.

Am Donnerstagabend hat ein mutmaßlicher Islamist in Rotterdam Passanten mit einem Messer angegriffen. Eine Person starb bei der Attacke. Der Angreifer soll mit zwei großen Messern bewaffnet gewesen sein. Er habe bei dem Vorfall an der markanten Erasmusbrücke in der Stadt wild um sich gestochen. Er gehört zu den zwei Verletzten, die ins Krankenhaus gebracht wurden. Polizei und Rettungsdienste sind zahlreich vor Ort, die Ermittlungen laufen.

Zeugen berichten, der Angreifer sei mit zwei großen Messern bewaffnet gewesen und habe "Allahu akbar" rufend auf einen Passanten eingestochen, wie unter anderem die niederländische Zeitung "De Telegraaf" berichtet. Andere suchten Schutz, bis ein 32-Jähriger den Täter mit zwei Stöcken bewusstlos schlug. Museumsbesucher bewarfen den Angreifer mit Möbeln, bevor die Polizei ihn festnahm.

Ein Polizeisprecher teilte mit, der Vorfall habe auf einem Parkplatz begonnen, wo eine Person schwer verletzt wurde. Der Täter sei dann auf den Platz gegangen und habe ein weiteres Opfer attackiert, das den Angriff nicht überlebte. Der Tumult setzte sich auf der Terrasse des Bar-Restaurants "Prachtig" fort, wo der Mann schließlich überwältigt wurde. Die Rufe des Angreifers werden in den Ermittlungen berücksichtigt.