× Chef von Milliarden-Konzern erschossen - das ist der Täter

Laut US-Medien soll es sich um eine gezielte Attacke auf den Chef der Krankenversicherungs-Abteilung, Brian Thompson (50), gehandelt haben.

Der Mann sei am frühen Morgen vor einem Hotel- und Wohngebäude nahe dem Times Square erschossen worden, sagte die New Yorker Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Er habe sich um 6.46 Uhr vor dem Hotel befunden, als ein vermummter Mann plötzlich auf ihn geschossen habe.

Der 50 Jahre alte Mann sei mit Schusswunden in ein Krankenhaus gebracht worden und dort gestorben. US-Medienberichten zufolge handelt es sich um einen hochrangigen Funktionär von UnitedHealthcare, einem der größten Versicherungskonzerne der USA. Das berichten die "New York Post" und die "New York Times".

Der 50-jährige Brian Thompson leitete die Krankenversicherungs-Abteilung bei UnitedHealth.

Laut Polizeiquellen soll es sich um eine gezielte Attacke auf den Chef der Krankenversicherungs-Abteilung, Brian Thompson, gehandelt haben. Die New Yorker Polizei bestätigte die Berichte offiziell zunächst nicht, Identifikation und Information der Familie seien noch nicht abgeschlossen.

Täter floh: 10.000 Dollar für Hinweise

Der Täter floh laut dem Bericht nach der Tat mit einem Fahrrad, konnte bislang nicht festgenommen werden. Die Polizei veröffentlichte inzwischen Fahndungsfotos - eine Überwachungskamera zeigt den mutmaßlichen Täter. Der Verdächtige wird laut "Daily Mail" als weißer Mann beschrieben, der eine cremefarbene Jacke, eine schwarze Gesichtsmaske, schwarz-weiße Turnschuhe und einen grauen Rucksack trug.

Mit diesen Fotos einer Überwachungskamera sucht die New Yorker Polizei nach dem mutmaßlichen Todesschützen. © NYPD

Laut Berichten setzte die Polizei eine Belohnung in Höhe von 10.000 Dollar für Hinweise zum Täter aus. Das Hotel wurde nach den tödlichen Schüssen abgeriegelt.

UnitedHealthcare wollte in dem Hotel in Manhattan am Mittwoch eine Investorenveranstaltung abhalten, die Medienberichten zufolge aber frühzeitig abgebrochen wurde.