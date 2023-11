Mann wird von Krokodil gebissen – und beißt einfach zurück

Die Nerven dieses Mannes muss man haben.

Viehzüchter Colin Deveraux aus dem Norden Australiens wollte gerade ein paar Zäune erneuern, als er plötzlich von einem Krokodil attackiert wurde. „Das Wasser war zurückgegangen, und in der Mitte war nur noch dieses dreckige Wasser. Ich machte zwei Schritte, und der dreckige Bastard schnappte nach meinem rechten Fuß“, erzählt Deveraux dem Sender ABC. "Es war ein heftiger Griff und er schüttelte mich wie eine Stoffpuppe, flog zurück ins Wasser und zog mich hinein.“

Durch Biss gerettet

Zuerst trat Deveraux zurück, das half aber nichts. „Aber zufällig trafen meine Zähne sein Augenlid. Es war ziemlich dick - so als würde man sich an Leder festbeißen. Aber ich zog sein Augenlid zurück und das Krokodil ließ los.“

Der Australier konnte weglaufen und sich in Sicherheit bringen. Nachdem die Wunde verbunden war, fuhr ihn sein Bruder ins 130 Kilometer entfernte Krankenhaus in Darwin. Deveraux ist inzwischen wieder fit, weiß aber, dass der Vorfall auch anders hätte enden können. „Wenn das Krokodil an einer anderen Stelle zugebissen hätte, wäre dieser Vorfall anders ausgegangen.“