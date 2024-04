McDonald's stellt leere Kästen auf - DAS steckt dahinter

Mit einem raffinierten Werbetrick sorgt der Fastfood-Riese McDonald's in zwei niederländischen Fußgängerzonen für Aufmerksamkeit.

Genauer gesagt mit einem bekannten verführerischen Duft - was da denn nun tatsächlich dahinter steckt.

McDonald's Geruchstest

Utrecht/Leiden, Niederlande. Wie das Online-Portal "stadszaken" berichtet wurden mehrere Werbetafeln in Utrecht sowie Leiden platziert. Jene Werbetafeln, im McDonald's-typischen Rot und Gelb, stehen dort jedoch ohne jegliche Aufschrift.

Der Grund: Sie waren Bestandteil eines Tests. Herauszufinden war, ob die beliebte Fast-Food-Kette auch nur am Geruch erkannt werden würde. Mitarbeiter haben dafür einige Pommes-Tüten in die Kästen der Werbetafeln versteckt. Mithilfe von Schläuchen und Ventilatoren gelangte der verlockende Pommes-Duft dann in die Umgebung.

Marketingchefin erklärt

Stijn Mentrop-Huliselan, die niederländische Marketingchefin des Konzerns, äußerte sich dazu wie folgt: "Es ist erwiesen, dass Gerüche klarere und emotionalere Erinnerungen hervorrufen als Bilder. Mit der Kampagne haben wir einen neuen Weg gefunden, die Menschen an die guten Zeiten bei McDonald's zu erinnern." Und es scheint tatsächlich so: Ein Video auf YouTube zeigt, wie gleich mehrere Passanten stoppten und die Pommes der Fastfood-Kette errieten:

Wie passend, dass die nächste Filiale zufälligerweise nur wenige Meter entfernt war.