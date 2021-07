Mega-Explosion am Hafen von Dubai

Der Vorfall war in der ganzen Stadt zu sehen und zu hören.

Dubai. Am Mittwoch ereignete sich am Hafen der Stadt Dubai eine große Explosion, die in der ganzen Stadt zu sehen und zu hören war. Videos in den sozialen Medien zeigen die enorme Detonation. Ein riesiger Feuerball stieg im Hafen von Jebel Ali am Stadtrand von Dubai auf.

Offenbar ist auf einem Containerschiff zur Explosion gekommen, das in Dubais Hafen liegt, wie die Nachrichtenagentur "AP" berichtet. Es habe Feuer gefangen und das habe die Detonation verursacht.