Mega-Explosion in rumänischer Ölraffinerie

Die Ursache für den tragischen Unfall ist bisher unklar.

Bukarest - Bei einer heftigen Explosion in einer rumänischen Erdölraffinerie am Schwarzen Meer ist am Freitag ein Arbeiter ums Leben gekommen, fünf weitere wurden verletzt. Das berichteten rumänische Medien unter Berufung auf die Behörden. Eine dicke schwarze Rauchsäule stieg auf und bewegte sich Richtung Meer.

Wie es zur Detonation in Rumäniens größter Ölraffinerie Petromidia in Navodari kam, untersucht nun die Staatsanwaltschaft. Die Raffinerie wird vom kasachischen Konzern KazMunayGas kontrolliert und liegt in der Nähe von Badestränden.