Mega-Streik in Deutschland: So stark ist Österreich betroffen

Reisende müssen am Montag mit starken Beeinträchtigungen rechnen.

Vor dem für Montag angekündigten Großstreik in Deutschland, von dem auch der Flug- und Bahnverkehr in Österreich und anderen Ländern massiv betroffen sein werden, droht die Gewerkschaft Verdi mit weiteren Maßnahmen. Man sei zu einem umfassenden Arbeitskampf in der Lage, wenn die Forderungen der Gewerkschaft nicht erfüllt würden, sagte Verdi-Chef Frank Werneke der "Bild am Sonntag". Einen unbefristeten Streik im öffentlichen Dienst wünsche sich niemand.

"Ich hoffe, die Arbeitgeber lassen es nicht so weit kommen", sagte der Gewerkschaftschef. Der gemeinsame Arbeitskampf mit der Eisenbahngewerkschaft EVG im Verkehr werde seine Wirkung nicht verfehlen. "Einen solchen Streik hat es seit 31 Jahren nicht gegeben", sagte Werneke. "Lieber ein Tag, an dem sich in Deutschland nichts bewegt, und dann ein für die Beschäftigten akzeptables Tarifergebnis als ein Scheitern und in der Folge wochenlange Auseinandersetzungen, von denen die Bevölkerung am Ende viel stärker betroffen ist."

Massive Auswirkungen für Österreich

Der 24-stündige Warnstreik beginnt am Montag um 00.00 Uhr (MESZ). Sowohl der Bahn- und Busverkehr als auch Flughäfen sollen bundesweit zu großen Teilen lahmgelegt werden. Betroffen sind auch der Schiffsverkehr und Autobahnen sowie der öffentliche Personennahverkehr in mehreren Bundesländern. Die Gewerkschaften erhöhen den Druck bei den bisher erfolglosen Tarifgesprächen.

Auch in Österreich wird der Streik massive Auswirkungen haben. So sind alle Zugverbindungen über das Deutsche Eck betroffen. Ein Pendelverkehr im Zweistundentakt wird eingerichtet. Fahrten können bis zu drei Stunden länger dauern. Züge von und nach Deutschland werden kurzgeführt oder fallen aus. Auch viele Flugverbindungen mit dem Nachbarland werden ausfallen.

Von den am Wochenende beginnenden deutschen Verkehrsstreiks werden auch viele Flüge zwischen Deutschland und Österreich betroffen sein. Nach Informationen des Wiener Flughafens werden am Sonntag alle zwölf Flüge zwischen München und Wien ausfallen. Am Montag fallen nach derzeitigem Informationsstand 54 von 91 geplanten Flügen zwischen Wien und München sowie Frankfurt, Nürnberg, Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg und Köln aus. Konkret sind 27 Hin- und 27 Rückflüge betroffen.

Flüge von und nach Deutschland, die von den Streiks betroffen sein können, gibt es in Wien, Salzburg, Innsbruck, Linz und Klagenfurt. Gestreikt wird am Montag auch bei anderen Verkehrsträgern in Deutschland.