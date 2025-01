Mega-Wirbel: Trump legte seine Hand NICHT auf die Bibel

Er ist wieder da! Nach vier Jahren im Polit-Exil und einigen Justiz-Verfahren zog Donald Trump (78) gestern als 47. US-Präsident wieder ins Weiße Haus in Washington ein. Und das nicht leise: Am Tag vor der Amtseinführung tanzte er mit den Village People beim traditionellen Dinner auf der Bühne vor seinen Fans - auch Elon Musk und Jeff Bezos gaben sich die Ehre. Gestern legte er dann -aufgrund eisiger Temperaturen nicht vor, sondern im Kapitol -seinen Eid auf die Verfassung ab.

Gemessen an den Google-Suchen lässt ein Thema die US-Bürger nicht los: Trumps linke Hand lag nicht wie erwartet auf einer Bibel, als er den Amtseid ablegte.

The first President of the United States in over 100 years to not put his hand on the Bible while taking the oath of office.



I think you've been duped, evangelicals! pic.twitter.com/24verF2gix