Menschenkopf in Plastiksackerl entdeckt

In Duisburg ist ein Menschenkopf in einem Plastiksackerl auf einem Grünstreifen entdeckt worden.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in der nordrhein-westfälischen Stadt am Sonntag mitteilten, ermitteln sie in dem Fall inzwischen gegen einen 26-Jährigen wegen Mordes. Der menschliche Kopf gehörte demnach zu einem mutmaßlich von diesen getöteten 57-Jährigen. Die Hintergründe der Tat seien allerdings noch unklar, hieß es.

Nach Angaben der Ermittler fand eine Zeugin das Sackerl mit "Überresten eines menschlichen Kopfes" am Samstag im Stadtteil Obermarxloh und alarmierte die Polizei. Den dazugehörigen Leichnam entdeckten die Beamten demnach bei der Durchsuchung einer Wohnung in der Nähe. Weitere Ermittlungen führten dann zur Identifizierung des Verdächtigen. Er wurde am Samstag festgenommen und kam am Sonntag aufgrund eines richterlichen Beschlusses in Untersuchungshaft.

57-Jährige starb durch Gewaltverbrechen

Die Obduktion durch Gerichtsmediziner ergab, dass der 57-Jährige durch ein Gewaltverbrechen starb. Weitere Angaben zu dem mutmaßlichen Geschehen oder zu Opfer und Verdächtigem machten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag zunächst nicht. Unklar blieb unter anderem auch, wann der Mann getötet wurde.