Messer-Mann droht Haus in die Luft zu sprengen

In Hamburg spielen sich gerade dramatische Szenen ab. Ein Messer-Mann hat sich in einem Haus verschanzt und droht damit das ganze Haus in die Luft zu sprengen.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Im Stadtteil Eimsbüttel in Hamburg hat sich in der Schäferstraße offenbar ein Mann mit einem Messer in einem Mehrfamilienhaus verschanzt.

Großaufgebot im Einsatz Die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet, der Mann drohe, das Haus in die Luft zu sprengen. Notärzte, Rettungswagen und die Feuerwehr sind bereits vor Ort. Alles ist abgesperrt Rund um die Straße ist alles abgesperrt. Flächendeckend darf niemand in die Gegend. Es herrscht Alarmstufe Rot! Vor dem Haus ist ein Sprungretter aufgestellt. Es ist für den Fall, dass der mutmaßliche Täter aus dem Fenster springen will.