Milben-Plage überfällt Urlaubs-Paradies

Achtung! Ekel- und Juck-Alarm im Urlaubsparadies.

Sie sind ganz winzig, aber äußerst lästig: An der Adriaküste Kroatiens beeinträchtigen Milben den Urlaub. Besonders betroffen ist die Region Istrien.

Plage breitet sich aus

Erste Meldungen darüber gab es offenbar im August aus der Gegend um Fažana, im südlichen Teil der Halbinsel, wie von der „Ippen Media“-Gruppe berichtet wird. Inzwischen soll sich die Plage auch auf die Städte Šišan und Premantura sowie auf die Insel Fratarski ausgedehnt haben.

Gefahr von Hautreizungen

Milben sind winzige Spinnentiere, die unangenehme Hautreizungen verursachen können und als kleine weiße oder rote Punkte sichtbar sind. Sie haben eine breite und glatte Oberfläche und nisten sich hauptsächlich in Matratzen und Kissen ein. In Kroatien handelt es sich jedoch um Grasmilben. An den Stränden von Istrien gibt es zahlreiche Bäume und Wiesen, in denen sich diese beißenden Schädlinge verstecken können.

Diese Beschwerden drohen

Nach einem Biss können – auch noch Stunden später – Hautreaktionen wie kleine rote Punkte oder Quaddeln auftreten. Diese Beschwerden können bis zu zwei Wochen anhalten. So unangenehm das auch ist, gefährlich sind die Bisse der Milben in der Regel nicht.