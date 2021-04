Milliarden-Betrüger Bernard L. Madoff ist tot

Einer der größten Betrüger aller Zeiten starb einsam im Gefängnis.

USA. Der Finanzbetrüger Bernard Madoff brachte Anleger um 60 Milliarden Dollar und wurde zu 150 Jahren Gefängnis verurteilt. Dort ist Madoff jetzt gestorben, wie die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) unter Berufung auf Gefängniskreise berichtet. Madoff war zuletzt in einem Gefängniskrankenhaus im US-Bundesstaat North Carolina untergebracht. Der 82-Jährige soll eines natürlichen Todes gestorben sein. Seinen Anwälten zufolge soll er an chronischem Nierenversagen im Endstadium gelitten haben.

Größtes Schneeballsystem aller Zeiten

Im Juni 2009 war Madoff, der gelernte Finanz- und Börsenmakler aus New York, wegen des größten Betrugs in der Finanzgeschichte zu 150 Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte Tausende Anleger mit einem Schneeballsystem um ihr Geld erleichtert. Auf dem Papier waren es am Ende 60 Milliarden Dollar.

Madoff hatte Anleger über Jahrzehnte mit Traumrenditen gelockt, die er aber mit dem frischen Geld anderer Investoren zahlte. 2008 in der Finanzkrise brach das Schneeballsystem zusammen und Madoff wurde zu 150 Jahren Haft verurteilt. Am 29. April wäre er 83 Jahre alt geworden.