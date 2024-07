Mindestens 146 Tote nach Erdrutsch in Äthiopien

Noch mehr Opfer befürchtet

"Die Zahl der Toten bei dem plötzlichen Erdrutsch in Geze-Gofa im Bezirk Gofa hat 146 erreicht", teilte die Pressestelle der Bezirksregierung am Dienstag mit. In der Mitteilung wurde der örtliche Behördenvertreter Habtamu Fetena zitiert, der einen weiteren Anstieg der Opferzahl nicht ausschloss.

Am Montag hatte ein anderer Behördenvertreter zunächst von 55 geborgenen Leichen gesprochen und zugleich bereits gewarnt, dass die Zahl der Todesopfer vermutlich noch steigen werde. Unter den Opfern waren demnach auch Kinder.

Von den Behörden des ostafrikanischen Landes veröffentlichte Fotos zeigten Bewohner, die sich am Fuße eines Hügels versammelten, an dem sich der Erdrutsch ereignet hatte. Das Unglück war am Montag durch schwere Regenfälle ausgelöst worden. Derartige Extremwetterereignisse nehmen weltweit als Folge des Klimawandels an Intensität und Häufigkeit zu.